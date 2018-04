Tiiu Kuurme: feminismi süü ja elukorralduse enesestmõistetavused

„Kõik püsiv kaob“, oli üks juhtlause, millega üleilmselt tuntud postmodernismi teoreetik Zygmunt Bauman juhatas kord sisse arutelud tänapäeva aja vaimust. Nüüd oleme tunnistajaks, et küsimärgi all on juba loodupäraselt püsivaks peetu: need on kaks sugu. Kirglikud sõnavõtud meedias on märk, et asjad pole endised.