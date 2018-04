Peeter Langovitsi tagasivaade: suurim kaubanduskeskus sai nurgakivi

Idee rajada sinna suur vabaaja- ja kaubanduskeskus sündis juba 1994. aastal. Inspiratsiooniallikaks olid soomlaste selletaolised rajatised. Projekteerimisse kaasati peale Eesti Arhitektibüroo Nord Projekt ka Laitila Architects OY Soomest. Ehitajaks valiti Lemminkäinen Eesti AS, kes sai tühjal maa-alal ehitustöödega alustada oktoobris 1997.

Selgus, et objekti kogumaksumuseks arvestati 250 miljonit krooni ning selle kattis tulevase kaubanduskeskuse haldaja Kadaka Kinnisvara AS. Keskusesse, mis peale rikkaliku kaubavaliku ka meelelahutust pidi pakkuma, planeeriti kaubanduslikku pinda 33 500 ruutmeetrit. Soovides suurendada oma turuosa Tallinnas ja Harjumaal, otsustas ETK rajada Tallinna kolmanda Maksimarketi Rocca al Maresse ning keskuse suurimaks rentnikuks saigi ETK Maksimarket AS.