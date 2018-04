Jed Magen: üksikutel inimestel on rohkem terviseprobleeme ja oht enneaegselt surra

Kujutagem ette 65-aastast naisterahvast, kes käib mitmesuguste valude ja hädade pärast sageli arsti juures. Kord kurdab ta valu seljas, kord peas, siis lihtsalt nõrkust. Arst vaatab ta iga kord hoolikalt läbi ja võtab vajalikud proovid, ent ei leia midagi, mis võiks kirjeldatud häda põhjustada. Naine lahkub iga kord tema juurest nördinult, et tema haiguste vastu «ei ole midagi teha».

Kui me aga lähemalt uurime, leiame, et patsient kaotas viie aasta eest abikaasa ja on sealtpeale elanud üksi. Tema kolm last elavad teistes osariikides. Ta armastab küll tohutult lapselapsi, aga näeb neid ainult kord-paar aastas. Tal on mõned sõbrad, kellega ta harva kohtub. Küsimise peale ütleks ta küllap, et jah, ta on tõesti üksik.

See on perearstidele tegelikult tuttav pilt. Raskesti tabatavad sümptomid, millel ei tundu mingit põhjust olevat, võivad väga sageli olla sotsiaalse isoleerituse ja igavuse tulemus. Uuringud näitavad, et inimestel, kes tunnevad ennast üksikuna, on rohkem terviseprobleeme, nad tunnevad ennast halvemini ja ehk isegi surevad nooremalt.

Minu erialal psühhiaatrias on ammu teatud, et kõikvõimalikud tunded mõjutavad sügavalt meie füüsilist tervist. Näib, et viimaks on isegi võimud hakanud seda tõsiselt võtma – Ühendkuningriigis on ametis lausa üksindusminister. Selleks on ka põhjust.

Negatiivne mõju

2015. aastal võtsid Brigham Youngi ülikooli teadlased vaatluse alla hulga üksindust ja isoleeritust käsitlenud uuringuid. Mitut tuhandet inimest hõlmanud uuringute analüüsimisel selgus, et sotsiaalne isoleeritus suurendas enneaegset surma koguni 50 protsenti.

Üksindus ja sotsiaalne isoleeritus on seotud ka kõrgenenud vererõhu, suurema kolesteroolitaseme, depressiooni ja lisaks kõigele isegi kognitiivsete võimete kahanemise ja Alzheimeri tõvega.

Inimareng on viinud selleni, et me tahame olla teiste seltsis. Kunagi väga ammu pidasime jahti väikestes küttide-korilaste salkades, kus sotsiaalne ühtekuuluvus aitas meid kaitsta röövloomade eest. Üksinda, kellegi toetuseta metsikus looduses viibida oli ohtlik - ja stressirohke. Sel juhul tulnuks lakkamata olla valvel, valmis vähimagi ohu korral kohe põgenema või võitlusse astuma.

Lühiajalises plaanis võib stress olla kasulik. Kuid pikema aja jooksul muutub lakkamatu stress mure allikaks. Leidub küllaga tõendeid, et krooniline stress suurendab ajus hormooni kortisool taset. Kortisool omakorda võib nõrgestada immuunsüsteemi reaktsiooni nakkustele. See võib isegi aeglustada ajutegevust ja põhjustada rakkude surma. See annab oma panuse põletikku, mis on seotud südame-veresoonkonna haiguste, rabanduste ja kõrgvererõhktõvega ning arvatavasti põhjustab depressiooni.

Nagu ammustel aegadel metsikus looduses, nii võib ka tänapäeval inimesel, kes on pikka aega üksi, kortisoolitase tõusta. Üksikuid inimesi vaevab stress suure osa ajast.