Õpetajate Lehes sel reedel: kas kool ootab kodumaale naasjaid?

Õpilasteaduse tipud vallutasid ERMi

Esimest korda Tartus peetud õpilaste teadusfestivali väisas ligi 2700 õpilast, välja anti 12 riiklikku preemiat ja enam kui 30 asutuse eripreemiaid ning valiti Eesti esindajad ELi noorteadlaste konkursile ja maailma suurimale õpilasteaduse konkursile USAs.

Kas kool ootab kodumaale naasjaid?

Räägime suurest rändekriisist ja pagulastest, aga tegelikkuses on üle poole sisserändajatest hoopis Eestisse tagasi pöördujad. Kuidas jätkub kodumaal laste haridustee?

Mida õppida Hollandi koolilt?

Võrdlevad uuringud näitavad, et koolipäevad on Hollandi õpilastel keskmisest pikemad, suvevaheaeg kestab Hollandis vaid seitse nädalat (Eestis 12,5) ning kooliaasta on 190 päeva pikk. Ja ikka on nad õnnelikud. «Miks?» arutleb riigikogu liige Liina Kersna.

Suund on pikaajaline lõimimine

«Kas lõimitakse õpilastele või õpetajatele? See küsimus ei ole nali!» leiab Väätsa põhikooli füüsika- ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, teadushuviringide juhendaja Jonas Nahkor.

«Loomulikult on viimaseks sihtrühmaks õpilased, kuid lõiminguprojekte valmistavad ette ikkagi ühiseid arusaamu otsivad ja leidvad õpetajad.»

Tugiisiku töö suurim miinus on sotsiaalsete garantiide puudumine

Tugiisikuid napib, kuid vaja on neid üha rohkem. Asjaosaliste hinnangul on probleem selles, et suur osa tugiisikutest töötab käsunduslepinguga. «Tugiisikuid ei kohelda praegu väärikalt, vaid kasutatakse ära. Praegune süsteem teeb karuteene ka abi vajavatele lastele,» kinnitab üks hiljuti oma tööst loobunud tugiisik.

Kuhu läheb kutseharidus?

Sellele küsimusele otsiti vastust 10. aprillil Pärnus poole tuhande osavõtjaga esinduslikul konverentsil, mille korraldas Pärnumaa kutsehariduskeskus koos Eesti tööandjate keskliidu ja Eesti kutseõppe edendamise ühinguga.

Kui klassis kisub Segasumma suvilaks

Üha enam tuleb õpetajatel tunnis hakkama saada mitmesuguste häirete ja probleemidega õpilastega. Aga mis siis, kui neid on ühte klassi sattunud nii palju, et õpetaja tunneb: «tavalistele» lastele jääb aega väheks? Kõigil on ju õigus rahulikult õppida. Keerukas olukorras aitab selgust luua Tartu ülikooli koolipsühholoogia lektor Astra Schults.

Rõõmus õpetaja aitab lapsed paradiisi

Ei saa salata, et kool on pingeline ja stressirohke paik nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks. Paradoksaalsel kombel on see aga üks põhjus, miks läbi aegade on tehtud kooli teemal palju nalja. Nii mõnigi koolmeister oskab heast naljast lugu pidada või sellest tuge leida. Mõni on koguni nii jultunud, et osutub naljameheks. Seda muidugi hea mõttes.

