Sirbis sel reedel: harvesterist ülikoolides

Sirp 20.04.2018. FOTO: Sirp

TIIU KUURME: Tom Sawyeri planguvärvimisefekt

Kui nn kõvade teaduste tulemuste siire võib olla kiire, otsene ja väljendatav Exceli tabelis, siis harvesterist tabatud teadlaskonna panus ühiskonna inimväärsena hoidmisel mõõdetav ei ole.

Vahest on nii mõnelegi haarav lapsepõlvelugemine Tom Sawyeri seiklustest andnud kaasa idee, kuidas ajada oma äri. Miks aga võtta see ettevõtlik noorsand ja tema leidlikkus kõneks, kui tahaks hoopis lülituda diskursusesse eesti teadusest maailma- ja kodusel areenil? Sest kujunenud olukord lihtsalt sobib talle. Avalike sõnavõttude kaudu on teada, et eesti teadus on alarahastatud, aga teadusel läheb enneolematult hästi, sest tsiteeringuid ja tippajakirjades avaldamisi on uskumatul hulgal võrrelduna meie rahvaarvuga. Seda vaatamata riigipoolsele närvutamisele.

Saade «Suud puhtaks» täitus veenvatest argumentidest, et rahastamisega on asi hull ja innovatiivse majanduse huvides peaks selline olukord lõppema. Ent teadlaskond on endiselt entusiastlik ja oma töösse kiindunud.

OTSO KANTOKORPI: Valge album nr 1.264.318

Leonhard Lapin: «Kui oled millestki huvitatud ja tahad midagi, siis tee seda niikaua, kui tahtmine üle läheb.»

Olen juba kakskümmend aastat olnud Leonhard Lapini sõber. Nende aastate jooksul oleme temaga vestelnud maast ja ilmast, kunstist muidugi kõige rohkem, kuid ka paljudest muudest asjadest. Ta on hedonist nagu minagi, kuid näiteks toidust ei ole me eriti rääkinud. Mäletan küll seda, et kord võrdlesime lambalihaga seotud kogemusi ning olen nüüd juba aastaid oodanud Saaremaa lambapraadi, mida Lapin kord mulle pakkuda lubas. Ta kiitles tookord, et on Tallinna parim lambaküpsetaja.

PILLE-RIIN LARM: Luik, haug ja vähk

Londoni raamatumessil ühise õnnestunud etteaste teinud Balti riigid võiks teinegi kord koostööd üritada.

10.–12. aprillini peeti Londonis raamatumessi, mille tänavused peakülalised olid Eesti, Läti ja Leedu. Sellest, mis laadi messiga õigupoolest tegu (kirjastajatele suunatud messiga) ja mida sealt oodata (otseselt mitte midagi), on Eesti meedias juba omajagu juttu olnud.

Ilmunud on ka ülevaateid Eesti delegaatide tegevusest jmt, hea näitena tasub esile tõsta Alvar Loogi referaati Eesti peaesineja Mihkel Muti esinemisest ja halva näitena «uudise» selle kohta, et ühe raamatukatkendi luges ette Kate Winsleti õde.

ERET TALVISTE: Eesti kirjandus hingab ka inglise keeles

Londonis peetud festivali «EstLitFest» võib pidada kordaläinuks.

Kevadine Notting Hilli linnaosa Londonis: soe, saastunud, õrnalt tuuline õhk ja roosad puud, mille õied lendlevad kui lumi. Selles kevadõhus leidis 13.–14. aprillil aset festival «EstLitFest». XIX sajandi lõpul ehitatud dekadentliku Coronet teatri keldiruumides ja saalis tutvustati peamiselt Eesti kirjandust ning vähemal määral ka muusikat.

PAAVO MATSIN: Gogoli disko Essexis ja Budapestis

Märkmed kirjanduslikult maailmareisilt kinnitavad, et residentuurid ja festivalid on nii autori kui ka lugeja elus võrdlemisi kasulikud.