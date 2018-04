Leo Rohlin: keeletu alistumine. Eesti keelt tuleks ülikooliseadusega kaitsta

Muidugi on mõistetav, et rahvusvahelise kõrgtaseme saavutamiseks tuleb aina enam kaasata õppetöö läbiviimiseks maailmaklassi kuuluvaid õppejõude, kelle loengud on endastmõistetavalt inglise keeles.

Muidugi on mõistetav, et magistri- ja dokoritöid tuleb kaasajal vähemalt mingis osas kirjutada ja kaitsta samuti inglise keeles. Muidugi on mõistetav, et suhtlus juhendaja ja retsensendiga võib olla kokkuleppel samuti vaid inglisekeelne.