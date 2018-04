Oliver Kund: meie Lohhauseni linnapea

Kadri Simsoni tegevus Eestile tasuta maakondliku ühistranspordi pealesurumisel on otsekui Dörneri väite kurblooline tõestus. Tänini pole Eestis leidunud ühti eksperti, kes ütleks, et tasuta ühistransport on hea idee. Loendamatutes saadetes ja artiklites on üritatud avada valitsuse silmi, et Keskerakonna intellektuaalselt tuhm valimislubadus toob sama või kehvema teenuse kaks korda kallima hinnaga.