Postimees 1903. aastal: õpetlik lugu Valgast

Töömehed – muidugi õlle aur pääs – arvasivad vististi kohe, et siis veel natukene juua saab, ja keegi neist näidanud ühe peale ja ütelnud, see olla depoo ülema abi. Mees sellega rääkima. Et rohkem mõju oleks, ostnud ta mõne rublakese eest neile õlut, mis ühes koos ära joodud. Ka maksnud ta, töömehe märgu andmise peale, kes ennast ka viimaks ülema abiliseks nimetanud, teisele töölisele viis rubla «meeleheaks», sest tema kui ülema abiline, ei või ju ise «meelehääd» vastu võtta.