Evelyn Sepp: Reformierakonnaga ei saa enam inimesi hirmutada

See ülejäänud 96 on inimesed, kes ühel või teisel moel sellele kaasa aitavad, aga siiski iga kuu ootavad, et palgaraha kuskilt tuleks ja õigel päeval olemas oleks. Või siis nõuavad endale kõrgepalgalise töökoha loomist avalikus sektoris, et teiste loodud rikkust lihtsalt ümber jagada. Mõelgem korra uuesti – 4:96 – see ei ole ilmselgelt jätkusuutlik ega ka õiglane. Ma igaks juhuks kordan, et selle 4 protsendi maksukoormus on Eesti väiksust arvestades liiga-liiga kõrge ja sealt veel rohkem raha ühisesse kaukasse urgitseda ei ole kuigi mõistlik. Vastupidine oleks võrreldav seemnekartuli ärasöömisega ...

Igast 100st vaid neli on need, kes võtavad riski, kes toovad maksuraha ja töökohad, mis riigieelarvesse lisandväärtust loovad ja kes enda välja töötatud-mõeldud tooteid-teenuseid ekspordivad.

Seega ei ole Eestis mõtet valijaid enam hirmutada ka võitlusega solidaarsuse eest. See tundub, et sai üsna selgeks räägitud. Teisisõnu – Reformierakonnaga ei saa enam inimesi hirmutada, sest nende jaoks on solidaarsus ja hoolimine kesksed väärtused, aga nad leiavad, et õiglane on aidata probleeme lahendada edaspidi neil, kes tõesti abi vajavad, mitte «aidata» neid, kes ise end aidata ei viitsi või kellel on mugavam lasta oma kulud lihtsalt teiste arvele kirjutada.

Riigil ei ole teatavasti oma raha, nagu ütles kord üks kuulus Briti peaminister. Kõik see raha, mille riik «laiali jagab», on ta enne inimeste taskust ära võtnud. Seega on see inimeste raha, sinu ja minu, puudega last hooldava naabrinaise, töökohti loova ettevõtja, kõrvalmaja pensionäri ja teiste inimeste töö ja vaeva pealt korjatu. Mida iganes me nõuame, ei nõua me seda tegelikult riigilt, vaid just neilt inimestelt. Enne kui järgmine kord pretensioonikalt riigi osalust nõuad, vaata neile inimestele otsa ja küsi endalt uuesti, kas nemad tõesti peavad selle eest maksma ja mis siis juhtub, kui neil ei ole selleks võimalust?

Probleemile lahendus või lahendusele probleem?

Ainult olulisele keskendumise eeldusteks on riigireform, mille üks olulisi sisu- ja kvaliteedinäitajaid on muuhulgas see, kui valitsused hakkavad probleemile otsima võimetekohast lahendust, mitte lahendustele probleemi.

Pole palju öeldud, et täna on see viimane massiline. Alustades «tasuta üle-eestilisest ühistranspordist», mis saab edaspidi sõitma kartulivagudes, lõpetades Läti riigi sponsoreerimisega alkoholipoliitika sildi all, kõigist muudest «tasuta lubadustest» rääkimata.

Kui mõista, et õpetaja ei õpeta klassi ees kedagi tasuta, siis tuleb aktsepteerida ka seda, et «haridus ei ole tasuta teenus».