Juhtkiri: Aabi tegevust on raske heaks kiita

Keskerakondlasest riigihalduse ministri Jaak Aabi tagasiastumine pärast seda, kui tuli avalikuks, et Aab kuu aja eest ebakaines olekus kiirust ületas, tõi kaasa vastakaid reaktsioone. Oli neid, kes Aabi käitumist tagasiastumisel väärikaks pidasid. Leidus isegi kaasatundjaid, sest mis seal salata, Eestis on leidunud rahvateenreid, kes on end lähiminevikus sea kombel üleval pidanud: joonud end silmini täis ja bravuurselt pujäänitsenud, nõudes politsei peadirektorit, baarinurka urineerinud või lömmi sõitnud tänava äärde pargitud autosid. Jaak Aab millegi ligilähedasega hakkama ei saanud. Tema tegevuse tõttu ei kannatanud ka kõrvalised inimesed. Kuid sellegipoolest on tema tegevust, muuhulgas seda, mis järgnes intsidendile Tartus, raske heaks kiita.

Ebakaines olekus rooli taha istumisel on põhjuseks enesekriitika puudumine ja harjumus vältida vastutust oma vigade eest. Aabi loos jooksevad need kaks omadust traagelniitidena politseile vahele jäämisest kuni tagasiastumiseni. Oma vea tunnistamine, andekspalumine ja ministriametist taandumine oli kahtlemata õige samm, kuid see kõik oleks pidanud aset leidma kuu aja eest, sest Aab jäi politseipatrullile vahele 11. märtsil. Aabi põhjendus, et ta ei tahtnud segada riigieelarve strateegia arutelu, on pentsik. Riigihalduse ministri koht on väga pehmelt öeldes kasutu, aruteludel oleks ka ilma temata läbi saadud. Imelik on ka see, et peaminister Jüri Ratas kuulis oma väitel Jaak Aabi vahelejäämisest mitte Aabilt endalt, vaid mõni päev tagasi siseminister Andres Anvelti käest. See pole mitte riigimehelikkus, nagu mõned Aabi kaasuse kommenteerijad meedias hõiskasid, vaid infantiilsus.