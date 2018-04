Valter Petersell: fosforita pole elu

On muidugi kurb, et Eestis võib igaüks lollitada rahvast, hoolimata sellest, kas tal probleemidest aimu on või mitte. Kuid mis teha. Nagu kriitik õigustab end akadeemik Jaan Einasto arvamusega: elame ju veel varakapitalismi perioodil, kus on lubatud kõik, mis toob sisse raha.