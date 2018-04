Annebella Pollen: alasti Utoopia – kuidas Inglismaa esimesed nudistid tulevikku ette kujutasid

Alasti keha on sama vana kui inimkond ise. Kuid nudism kui klubideks ja seltsideks korraldunud sotsiaalvorm jõudis Inglismaal täisikka alles 1920ndail aastail. Nudismiga tegelejad pärinesid eri taustadest ja osale neist pakkus huvi just «füüsiline kultuur», mille tänapäevasteks vasteteks on kulturism ja iludusvõistlused. Paljud huvitusid looduslähedasest tervisekäitumisest, sealhulgas taimetoidu- ja toortoidudieetidest ning uutest kehalistest harjutustest alates matkamisest kuni joogani.

Moe surm

Haigusedki olevat «enamjaolt selle paratamatu tulemus, et omaenda rõivaste süngad müürid on inimkeha orjastanud». Sarnase saatuse talumise asemel pakkusid sõdadevahelise aja nudistid välja alternatiivse eluviisi, kuulutades oma ajakirjades alates Sun Bathing Review’st kuni Health and Efficiency’ni: «Rõivad on surnud.»