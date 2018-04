Kristjan Zobel: innukas ja enesekindel harimatus

Ametnik: «Sellepärast, et termodünaamika teine seadus kõlab Tartu Ülikooli kasvandiku ja Nobeli preemia laureaadi Wilhelm Ostwaldi sõnastuses nii: «Teist liiki igiliikur on võimatu». Teie aga toote mulle siia igiliikuri joonised.»

Kodanik:«Aga kust see Ostwald teadis, et see on võimatu? Ja eriti veel teie, kes te pole isegi mingi Ostwald, tulete mulle rääkima, et võimatu. Te pole mu jooniseid ju isegi uurinud.