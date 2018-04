Peame tegutsema selle nimel, et meie võrgud – toimides sünkroonis Mandri-Euroopaga – on ühtlasi tõhusalt kaitstud. See hõlmab mh küberjulgeolekut, aga ka füüsilist kaitset sabotaažiaktide vastu ning kiirreageerimisvõimekust julgeolekuintsidentide puhul.