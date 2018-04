Postimees 1928. aastal: Nõukogude talupoeg patuoina osas

Stalin ei seisa seisukorra kõrgusel ja võttis kasutusele karmid abinõud talupoegade vastu, kuigi tema alati on toonitanud oma suurt sõprust ja poolehoidu talupogadele. Tema teod kõnelevad sootu teist, kui sõnad. Viimaste kuude jooksul on vanglatesse paigutatud tuhandeid talupoegi, kes nõus ei olnud müüma oma vilja naeruväärselt väikse hinna eest. Kangekaelsemate, jõukate talupoegade vastu on võetud veelgi karmimad abinõud tarvitusele.

Peale viljatagavarade on neilt konfiskeeritud veel ka muud varandused. Nõukogude Vene ajakirjanduses ilmunud teadete järele konfiskeeriti paaril viimasel nädalal Ukraina suurtalupidajatelt 1500 traktorit ja jagati need vaesematele talupoegadele. Kui veel silmas pidada, et eriti Ukrainas on jõukamatelt talupoegadelt ära võetud kõige paremad põllumaad, siis võiks ütelda, et nõuk. Vene provintsis valitseb jälle revolutsooni aegne reshiim. 17.04.1928