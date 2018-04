Erki Loigom: mida oodata, loota või karta tippkohtumistest Korea poolsaarel?

Täielik denukleariseerimine võtaks ka Kim Jong-uni täieliku meeltesegaduse korral dekaadi. Selle jooksul jõuab piirkonnas juhtuda palju ning ka Ameerikas ning Lõuna-Koreas on sel perioodil võim vahetunud. Sarnaste poliittõmbetuulte kätte haigestus lootusetult ka Bill Clintoni 1994. aasta raamkokkulepe Pyongyangiga. 2003–2009 kestnud kuuepoolsed kõnelused sumbusid Põhja-Korea pettustesse (seda kinnitasid 2006. ja 2009. aasta tuumakatsetused) ning võimuvahetusse Soulis, kui Päikesepaiste kustutas sõjakas ja buldooseriks kutsutud Lee Myung-baki võimuletõus.

Osa Põhja-Korea Yongbyoni tuumakompleksist. FOTO: KYODO/REUTERS/Scanpix

Peame arvestama, et Põhja-Korea armee on olulisel määral sõna otseses mõttes maa alla kaevunud ning muu maailm ei tea isegi tuumarajatiste asukohti riigis. Seetõttu ei oleks Rahvusvahelise Aatomiagentuuri inspektsioonidest teadaolevatesse Yongbyoni keskusesse või Punggye-ri katsepolügoniline erilist kasu. Hea ja realistlik tulemus oleks peale tippkohtumiste jada poolte edasiste läbirääkimiste jätkumine madalamal tasemel ning Põhja-Korea tuumakatsetuste külmutamine või programmi osaline (muule maailmale nähtav) desarmeerimine.

Võimalik on Iraani tuumaleppele sarnane, piiratud perioodil Pyongyangi järelevalvele allutav (loe: Põhja-Koreale ajapikendust pakkuv) leping. Sümboolset kaalu lisaks Korea sõda lõpetava lepingu allakirjutamine või sellekohaste läbirääkimiste käivitamine, mis 70 aastat pärast sõda reaalpoliitikat kuidagi ei mõjuta. Võimalik on Ameerika sõjaväelaste arvu minimaalne vähendamine Korea poolsaarel, mida on hea tahte märgina ajaloos varem kasutanud president Carter. Siiski ebaõnnestunult.

Korea sula võimalikud põhjused

Kim Jong-uni äkilise suunamuutuse põhjuste kohta saab veeretada mitut mõttelõnga, kuid peamine põhjus selleks on majanduskasvu võimalik oluline pidurdumine tõepoolest karmide sanktsioonide tõttu.

Äsjalõppenud Kõrgema Rahvaassamblee (Põhja-Korea parlament, tegelikult riiki juhtiva Korea Töölispartei kummitempel) istungil kõlasid valdavalt just majandusteemad. Kim Jong-uni 2016. aastal algatatud viisaastakuplaan arendada üheaegselt tuumarelvi ja tõsta rahva elatusjärge, on just viimase osas saamas mõningast tagasilööki.

Kuigi tippkohtumine Hiina liidriga oli silmanähtavalt majandusliku fookusega ning info piirialadelt räägib hüppeliselt leevenenud olukorrast pärast seda, kui Hiina pigistas silma kinni piiriülese kaubanduse piiramises, on siiski tõsiasi, et meredelt piiravad ja jälgivad Põhja-Korea aluste liikumist ja sanktsioonidest kinnipidamist nii Jaapani, Ameerika kui Ühendkuningriikide laevad. Illegaalsed söe- ja kütusetarned on vähenenud ning olukord on Kim Jong-uni jaoks väga keeruline. Siiski on Põhja-Korea nipiraamat sanktsioonide eiramisest saanud juurde uskumatult mitu lehekülge kavalusi.

Nii näiteks on keelatud tööjõust saamas üliõpilased, kelle viibimisele Hiinas sanktsioonid ei laiene, kuid kes tuhandete kaupa uuesti Hiinas tööd teevad. Üliõpilased ju ikka töötavad pärast rasket õppepäeva. Vene söe käitlemine Põhja-Korea sadamates ei ole keelatud, aga kui palju sinna sisse ka Korea enda sütt hiljem «eksib», pole võimalik kontrollida. Need laevad aga toimetavad olulist maavara lausa Lõuna-Korea sadamatesse! Ameerika Ühendriikide ja Hiina vaheline kaubandustüli ei paranda kindlasti Hiina pühendumist hoida Põhja-Koread surve all, kuigi Donald Trump on kiitnud Hiinat Kim Jong-unile tugeva surve avaldamise eest.

Liiga suur suutäis?

Olulist ohtu edukatele tippkohtumistele võib näha asjaolus, et avanenud diplomaatilise akna kaudu üritakse korraga sisse lükata liiga palju teemasid. Lõuna-Korea agendasse üritatakse mahutada ühinemiseteemad, kultuurivahetus, denukleariseerimine. Aga ka väga spetsiifilised looduskaitsealalised mured, mis puudutavad näiteks ligi neljasadat Põhja-Korea kaevandustega seotud maapinnareostust, metsade taastamist jne.

Jaapan üritab Souli kõnelustesse lülitada röövitud jaapanlaste teemat. Inimõiguslased trambivad jalgu, kui Soul keeldus tippkohtumistel tõstatamast inimõiguste arengut Põhja-Koreas. Venemaa tahab rääkida kahte Koread läbivast gaasitorust ja raudteest. Oht palli liigseks paisutamiseks on suur ning loodetavasti leidub tarkust ja Aasiale omast kannatust hilisemate töögruppide moodustamiseks ning esimesi tippkohtumisi võetakse kui teed edasiste kohtumisvõimaluste loomiseks.