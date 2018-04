Marie Abel ja Liiri Oja: kui me otsustame, et sündimata loode on tähtsam kui sünnitav inimene, saab temast «sünnitusmasin»

Eestis toimus 2016. aastal 13 830 sünnitust. Globaalses kontekstis on põhjust meie sünnitusabi üle uhke olla: emade suremus on Eestis üks maailma väiksemaid, rasedatele on ettenähtud tasuta ravikindlustus, mis tagab hea tervishoiuteenuse kättesaadavuse kõikidele rasedatele ja sünnitajatele, sõltumata nende sotsiaalmajanduslikust olukorrast.

Hea ja kvaliteetne sünnitusabi on tervishoiutöötajate, tervishoiukorraldajate ning perede ühise panuse tulemus. Sellest hoolimata on siiski ka Eestis väga oluline rääkida inimõiguste põhisest lähenemisest sünnitusabile. Inimõiguste kaitse sünnitusabis ei tähenda lihtsalt naiste ja laste ellujäämist, vaid inimväärikat kohtlemist kogu raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse hoole ajal. Alati ei ole sünnitusabiga võimalik täielikult ära hoida valu, ebamugavustunnet, tüsistusi või kiire erakorralise sekkumise vajadust, küll aga saab leida mooduseid nende vähendamiseks ja tagada, et otsustusprotsessi juhib sünnitaja, see tähendab, et tema inimõigusi ei rikuta.

Tervishoid ja inimõigused on lahutamatud

Inimõigused (nt õigus elule, sõnavabadus, diskrimineerimise keeld) on inimväärika kohtlemise garantiid. Inimõigused on kõikidel inimestel, sõltumata nende identiteedist, iseloomust või käitumisest lihtsalt sellepärast, et nad on inimesed. Inimõigusi ei pea keegi «välja teenima». Ka Eestis oleme ühiselt kokku leppinud, et kõikide meie otsuste ja poliitikasuundade lähtekoht ning raam on inimõiguste kaitse – selle juriidiline väljendus on rahvahääletusel vastuvõetud Eesti põhiseadus.

Inimõiguste põhine lähenemine ei tähenda, et juhul kui naisel on pärast sünnitust käte vahel terve beebi, siis pole (enam) oluline, mis sünnituse jooksul juhtus, kuidas naist koheldi ning mida ta koges.

Tervishoiuvaldkond ning inimõigused on absoluutselt lahutamatud. Inimõiguste kaitse ja patsiendikesksus tervishoiuvaldkonnas ei seisne pelgalt kahjude hindamises või ravivigade tuvastamises, vaid sügavamas arusaamas, kuidas luua ja iga päev käigus hoida tervishoiusüsteemi, mis aitaks kaitsta patsiendi inimväärikust, eraelu ning turvalisust.

Positiivne sünnituskogemus ei ole lisaboonus või valitute privileeg, vaid lisaks tervele emale ja lapsele eesmärk iseenesest, üks osa inimõigustest, nagu on korduvalt rõhutanud ka Maailma Terviseorganisatsioon.

Sünnitustoas toimuv peegeldab suhtumist naistesse ühiskonnas

Inimõiguste raamistikus mõeldes näeme, et sünnitustoas naistega toimuv peegeldab suhtumist naistesse ühiskonnas laiemalt – kas võtame naiste valikuid ja mida nad oma kogemuste kohta räägivad tõsiselt või peavad naised alati olema valmis võitlema, alati arvestama patroniseeriva küsimusega «kas oli ikka nii?», agressiivse (verbaalse) rünnakuga, vaigistamisega. Kas iga naise õigus langetada tema keha ja heaolu puudutavaid otsuseid ise ilma hukkamõistuta on tagatud ning kas naisi usaldatakse teadvat, mis on neile ja nende perele parim.