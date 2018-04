Küberekspert Daniel Faria selgitab Facebooki ja Cambridge Analytica koostöö tagamaid

Samade saadikute esitatud petitsioon leidis komisjonis üksmeelset poolehoidu – selles nõudsid nad peaminister Trudeau'lt teema tõstatamist G7 järgmisel tippkohtumisel, mis peetakse 8.–9. juunil Quebecis La Malbaies.

Valitsus on seni reageerinud ainult sellega, et on nimetanud asutusteks, mis peavad seadusandjatele vajalikke vastusi ja soovitusi pakkuma, mõjuvõimsa andmeseireagentuuri Sideturbeameti (CSEC) ning luureagentuuri CSIS.

Steve Jobsil oli õigus

Vahepeal on Suurbritannia jõudnud juba kutsuda mitu inimest parlamenti aru andma ja ka Ühendriikide Kongress on seda eeskuju järginud. Saksamaa soovib samuti teada saada, kas 30 miljoni kasutaja andmetega on valimiste huvides manipuleeritud või mitte.

Guardian on teada andnud, et Facebook teadis ebaseaduslikust andmekaevandusoperatsioonist juba 2015. aastal, aga ei võtnud midagi ette.

Kui föderaalne juurdlusbüroo (FBI) hakkas aga uurima Trumpi valimiskampaania võimalikku kokkumängu Venemaaga, andis Facebook üle 2015.–2017. aasta andmed, mis näitasid, et Venemaa «trollivabrik» Internetiuuringute agentuur oli ostnud ligi 80 000 euro eest 3000 reklaami ning pidanud üleval 470 libakontot ja -lehekülge. See lubab arvata, et Cambridge Analytica ei ole oma tegevuses sugugi üksi.

Cambridge Analytica Twitteri leht. FOTO: Scanpix

Zuckerberg andis Facebookis teada: «Meil lasub vastutus kaitsta teie andmeid ja kui me seda ei suuda, ei vääri me teid. Ma olen üritanud mõista, mis täpselt juhtus ja kuidas olla kindel, et seda enam kunagi ei juhtu. Hea on see, et kõige tähtsamad sammud, mis takistavad seda täna taas juhtumast, oleme astunud juba aastate eest. Aga me oleme teinud ka vigu, meil seisab veel ees hulk tööd ning me peame selle kiiresti ära tegema.»

Kiiresti peavad nad kindlasti tegutsema. Skandaali tõttu olevat Zuckerberg kaotanud 4,1 miljardit eurot ning Facebooki turuväärtus kahanes ligikaudu 30 miljardi euro võrra.

Usaldus on tuntavalt vähenenud eriti pärast seda, kui selgus, et Facebook salvestab massiliselt vestluste sisu (nii videot kui ka audiot), et nii kaevandada inimeste tarbimiseelistusi.

Steve Jobs hoiatas meid juba 2010. aastal, kui Facebook parajasti kirjutas oma privaatsuspoliitikat ümber.

Ta sõnas, et uued tingimused peaksid olema lihtsas ja arusaadavas keeles ning käsitlema alati asja tuuma.

Pikki, hämaravõitu juriidilist žargooni täis dokumente tuleks igal juhul vältida, sest need võtavad paljudelt tahtmise tingimused põhjalikult läbi lugeda (ja niisiis neid ka täielikult mõista).

Ta toonitas, et Facebook peaks andma kasutajatele väga täpselt teada, mida kogutud andmetega ette võetakse. Jah, peaks …

Suur Marshall McLuhan ütles omal ajal, et «meedium on sõnum». Ma vahel mõtlen, mida ta ütleks selle uue reaalsuse kohta, milles me valmistame, levitame, töötleme, kohandame sõnumeid igal mõeldaval viisil ja vahet pidamata.

Me oleme kindlasti juba sammu või paargi kaugemal tema «kümnendast piksest», mis väljendas televisiooni purustavat jõudu inimkultuuri arengus. Jah, me elame huvitaval ajajärgul.