Juhtkiri: Kallase ees on kõik teed valla

Loomaaias toimuv meenutab ka seda, mis eelnes laupäeval aset leidnud Reformierakonna juhi valimistele. Möödunud aasta sügisel jäid võitluses võimu pärast vastakuti erakonna juht Hanno Pevkur ja Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas. Selleks et peale jääda, on vaja pikemalt mõelda ja peab olema tahet. See, kes on selleks võimeline, ongi poliitik. Need, kes ei ole, jäävad igaveseks poliitilisteks bürokraatideks. Sest kogu poliitikakunst seisnebki selles, et nähes ajaloolist võimalust, sellest kinni hakata, mitte seda käte ja jalgadega eemale tõugata. Praegusel juhul võitis tahtejõulisem, kavalam, halastamatum ja riskialtim. Võitja tehti selles paaris selgeks väga kiiresti. Põhimõtteliselt vaadati selleks pelgalt üksteisele silma.

Väliselt ei erine Kaja Kallas palju Hanno Pevkurist. Mõlemad kuuluvad nn broilerite põlvkonna hulka, kuid erinevalt teistest selle esindajatest, kelle kogu töötava inimese karjäär on keerelnud nõunike, riigikogu liikmete ja ministrite positsioonidel ehk eranditult poliitilistel ja parteilistel ametikohtadel, on Kallas edukalt tegutsenud ka juristina. Kallase jutt on ka intelligentsem kui Pevkuri oma, ent see ei pruugi poliitikas olla eelis. Musternäide on peaminister Jüri Ratas, kes võib televisiooni otse-eetris anda erakordselt lollivõitu vastuseid, kuid kui panna ta näiteks viieks minutiks kokku keskmise eesti valijaga, siis tunneb end kui kala vees ja suudab jätta endast väga hea mulje. Poliitika eeldab rahvameheks olemist.