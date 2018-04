Jaak Madison: Süüria kui geopoliitiline tallermaa

Kindlasti on arutelu selle sammu õigsuse üle tarvilik, kuid kahtlemata on vajalik nende sammude mõistmiseks ka hoomata tervikpilti.

Esiteks on Lähis-Ida puhul alati tegemist olnud plahvatusohtliku trotüülipesaga, kus kaks igipõlist vastast – Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit/Venemaa – on oma huve üritanud kaitsta ja vaenlast maha suruda.

Võiksime elada ideaalses maailmas, kus sellise mõjusfääride olemasolu asemel oleks iseseisvad toredad araabia riigid, kuid paraku me ei ela sellises ilmas.

Seda puhku on kaks superjõudu kokkupõrganud Süürias, kus üritatakse end kehtestada ja minimaalse kahjuga end domineerima panna.

Küsimus on vaid selles, et kummal poolel on kasulikum Eestil olla.