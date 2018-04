Taavi Minnik: Donald on tubli

Donald on aga tubli. Kui Assad 2013. aastal Ghoutas keemiarünnaku korraldas ja kõik punased jooned olid ületatud, siis tegutsemise asemel võttis Obama vastu Putini ettepaneku moodustada ühine komisjon ja panna Putin valvama, et Assad keemiarelvavaru hävitaks. See oli Venemaa diplomaatiline võit ja üks rohketest Obama administratsiooni strateegilistest vigadest, mistõttu on maailma julgeolek oma praeguses seisus, muuhulgas tõukas see käik Putinit uutele vägitegudele. Trump pole sääraseid vigu teinud. Ta teab hästi, et mida rohkem müristab ta Ameerika relvade vägevusest, seda kõrgem on tema reiting. 2017 toimus keemiarünnak Idlibis ja vanake Trump hävitas vastuseks 20 protsenti Assadi lennuväest. Veebruaris üritasid Vene sõdurid – kes justkui polnud Vene sõdurid – pealetungi Deir es-Zoris, ja neist tehti hakkliha. Nüüd Doumas ja taas vastulöök.