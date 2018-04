Juhtkiri: valitsusel on aasta vigade paranduseks

Tavainimeste hulgas on levinud veendumus, et poliitikud valetavad rohkem kui tavalised inimesed. Tegelikult see siiski nii ei ole, vaid erinevalt tavainimestest on poliitikud lihtsalt pideva avaliku tähelepanu all. Arvudega valetada on hoopis raske. Mitte et see päris võimatu oleks, ent tähtedega on see lihtsam. Kui aga arvud ei ole enam lihtsalt arvud, vaid konkreetne rahasumma, millele pretendeerib terve hulk tõsiseid inimesi, siis on iga arv kuidagi siiram poliitikute ilukõnedest ja PR-avaldustest.