Lugeja kiri: tagumikud toolilt püsti!

Raporti on koostanud liikumis-, tervise- ja majandusteadlased professor Tommi Vasankari juhtimisel UKK (Urho Kaleva Kekkoneni nimelisest) instituudist. Raporti järgi istuvad soomlased suurima osa oma elust – tööl, kodus, autos, puhkehetkel ja vaba aja harrastustes. Seejuures teavad 70 protsenti soomlastest, et nad istuvad liiga palju – ja tunnevad end selles süüdi, aga istuvad ikka!

Uuringu autorid rõhutavad, et Soome ühiskonnas, rahvatervise aspektist, on liigistumise väljajuurimine palju keerulisem kui tervisespordi lisamine, kuna rahva mentaliteet ning elamise kultuur seda ei soosi. Teadlased ei anna soovitusi, kui palju tohib istuda, vaid soovitavad lihtsalt võimalikult vähe istuda, see tähendab mitte istuda, kui see vähegi võimalik on.