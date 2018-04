Tõelise konservatiivi minek

Juba kooli kõrvalt käis ta McDonald’sis tööl ja ülikooli minemiseks säästis raha pärast isa surma saadud toitjakaotuspensionist. Sportlik, usku tähtsaks pidav katoliiklane ja kolme lapse isa, kes on 18. aastat abielus. Inimene, kelle vaated pole hüplikult vahetunud ning tegelik elu ja deklareeritud väärtused ei karju vasturääkivustest.

Ryani taandumine on halb märk konservatismile. Häbitult silmakirjalik parempopulism on selle ideoloogia pahaloomuline kasvaja, mis mürgitab konservatismile algomast mõistuspärast progressiusku pesuehtsa tagurlusega. Näib, et Ryan vandus reaktsionääride võidukäigule alla.