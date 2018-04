Postimees 1998. aastal: politseinikud jäid ilma tasuta kohvist

«Kunagi oli meil politseiga kokkulepe, et anname neile pool aastat kioskist tasuta kohvi, siis andsime veel aasta,» ütles AS Susi juhataja Jüri Uppin. «Nüüdseks on sellest möödas juba üle 3,5 aasta ja politseinikud on ära joonud üle kahe paaritonnise tsisterni jagu kohvi.»