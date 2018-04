Ott Järvela: rõõm Klavanist

Lionel Messi ebaõnnestumine (FC Barcelona mängis maha 4:1 eduseisu ja langes veerandfinaalis konkurentsist välja) ning Cristiano Ronaldo napp pääsemine (Madridi Real mängis maha 3:0 edu, aga edenes üleaja penaltist ikkagi nelja parema sekka) olid teemad, mis vallutasid ilma- ja veebiruumi igas maailma otsas. Vahet pole, kas vaadati eile BBC, CNNi, Al Jazeera või Xinhua uudisteagentuuri kodulehekülge, spordiuudis number üks oli ikkagi Meistrite liiga.

Just vastuvaidlematu globaalne haare on ilmselt paslikem vahend selgitamaks taset, kus sarnaselt Reali, AS Roma ja Müncheni Bayerniga Meistrite liigas poolfinaali jõudnud Liverpooli ridadesse kuuluv Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan mängib. Too tase on ülikõva, maailma konkurentsitihedaima spordiala absoluutne tipp. Seda kõik tasub ikka ja jälle meenutada, sest rutiin on hõlbus tekkima.

Ott Tänaku teine koht Korsika rallil tekitanuks aasta tagasi totaalse vaimustuse, aga pärast mulluseid esikohti Sardiinias ja Saksamaal polnud reaktsioon Eestis enam joviaalne, vaid asjalik. Võeti tulemus teadmiseks, rõõmustati ja... liiguti edasi järgmise toimetuse manu. Töö käib. Kõik toimib. Ei midagi uut.

Suutlikkus rõõmustada lihtsalt protsessi toimimise või selle jätkuva kõrge taseme üle on omane näiteks Inglismaa jalgpalli- ja Kanada jäähokipüramiidile, kus publikut jagub tuhandetes ka tugevuselt viiendale või kuuendale liigatasemele lihtsalt põhjusel, et omakandi võistkonnale kaasa elamine on osa veregrupist. Eesti spordipublikule ei kipu tavapärasest vereringest piisama, vaid vaja on mingit erilist nähvakat.

Ühelt poolt on nõudlikkus edasiviiv jõud, teisalt ei kiputa nõnda rõõmustamisest viimast võtma. Efekt ei pruukinud olla võrreldav Klavani karjääri parimate mänguga, aga tegelikult oli ka hetk, kui ta teisipäeval 81. minutil platsile vahetati, igal juhul tähistamist väärt. Ning tänane Meistrite liiga poolfinaalpaaride loos on Eesti spordiaasta üks tipphetki, sest meie mees on sees kõige kõrgemas mängus.