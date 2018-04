Joosep Värk: miks ajakirjandus valetab?

Kuluma kippuvaks teemaks on libauudised, mis eriti tugevalt on laineid löönud Ameerika Ühendriikides. Ajakirjanduse usaldusväärsus on saanud löögi ja valedest meedias teavad rääkida ka need, kes ise pole viimase aasta jooksul ühtki uudist lõpuni lugenud.