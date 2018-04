Õpetajate Lehes sel reedel: kas kakskeelsus pidurdab lapse arengut või mitte?

Hüpe üle rahvusliku lõhe

Eesti üks suuremaid sotsiaalseid probleeme on eesti ja vene inimeste eraldatus ehk rahvuslik lõhe. Tallinna Avatud Kool pakub sellele lahendust – seal õpivad eesti ja vene kodukeelega lapsed ühes ja samas klassis. Pool koolipäeva õpitakse üheskoos eesti ja teine pool vene keeles. Nii on õpitud juba seitse kuud ja tulemused on rõõmustavad. Artikli autor Raivo Juurak kirjeldab Avatud Kooli eesti- ja venekeelseid tunde ning ka vahetunnis toimuvat.

Kakskeelsus kui erivajadus

Psühholoog-nõustaja ja koolitaja Toivo Niiberg kirjutab, et enne kooli on kõik lapsed keeleliselt andekad ja suutelised omandama mitut keelt korraga. Sageli aga kardetakse, et kakskeelsus pidurdab lapse arengut ja vähendab tema sõnavara, sest kõike on ju vaja omandada topelt. Mis seal salata, keele arengus mahajäänud lapsi ohustavad õpiraskused ning sotsiaalsed-emotsionaalsed probleemid. Mida annab ära teha, et laste keelekümblus sujuks ladusalt?