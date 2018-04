Sirbis sel reedel: arhitekt, kes päästab maailma

13.04.2018 FOTO: Sirp

MARIA MÖLDER: Unistus tõelisest muusikaärist

Otsese või kaudse Tallinn Music Week’i mõjuna on aegamisi terves muusikavaldkonnas tekkinud tohutu surve efektitseda, paremini reklaamida, taotleda EASi raha.

2006. aasta sügisel esitasin noore EMTA kultuurikorralduse magistrandina küsimuse kooli külla tulnud Ragnar Siilile, tollal üsna värskele kultuuriministeeriumi arendusosakonna juhatajale, kelle põhiülesanne oli hoolitseda loomemajanduse eest: «Kas on võimalik, et ka Eesti hakkab kunagi tegelema muusikaekspordiga?» No mida ma omale ette kujutan, loomulikult on Eesti selleks liiga väike ja vaene riik. Juba mõne aasta pärast oli «muusikaeksport» moesõna – ja Siil kultuuriministeeriumis kultuuriekspordi kaitseingel.

Millalgi 2006. aastal oligi EASi alaüksusena asutatud muusikaekspordi osakond, mille tegevusest ei teatud esimese Tallinn Music Week’ini kuigi palju. Hiljem jätkas seda tööd EAÜ all töötav Eesti Muusika Eksport.

Robert Jürjendal: «Kui juhuslik heli on tekitatud veenvalt, nii et juhust kontrollitakse, siis see paradoksaalsel kombel ei olegi juhuslik.»

JÜRI ENGELBRECHT: Võidujooksu asemel võimalused

Valitseva pragmatismi tuules, tiivustatuna SKT kasvust, küsitakse ikka ja jälle: mida saab teadusele antud raha eest?

Mure teaduse rahastamise pärast on jõudnud ühiskonna ette. See pole pelgalt teadlaste mure, sest teadmistest sõltub ühiskonna areng ja heaolu. Me räägime vajadusest suurendada teaduse rahastamist ja kohe kõlavad hääled, et teadlased tõestagu, mida nad annavad majandusele, ülikoolid ei oskavat oma teadmisi edestada ministeeriumidele, humanitaarteadlasi polevat vaja jne. Milles on siis asi? Alljärgnev ei pretendeeri põhjalikule analüüsile, pigem on kirjas vaidlustest ajendatud uitmõtted.

Noorte teadlaste hääl

Viimasel aastal on üha sagedamini kõlanud noorte teadlaste hääl, juhtides tähelepanu teadus- ja kõrgharidus poliitilistele valupunktidele. Eelmisel nädalal avaldas Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) pöördumise valitsuse ja riigikogu poole, milles kutsub lubadust täitma ja eraldada juba järgmise aasta riigi- ja kohalikust eelarvest teadus- ja arendustegevusele üks protsent SKTst. Sama loosungi all toimub sel laupäeval teadusmarss. Noorte teadlaste sõnumit selgitab ENTA president, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur, füüsik Els Heinsalu.

PRIIT PIKAMÄE: Kohtuvõimu piiridest ja seadusandlikust lobisemisvajadusest

Oleks keegi paarikümne aasta eest ennustanud, et XXI sajandi Euroopas tuleb taas tribüünile tõusta kohtuvõimu sõltumatuse kaitseks, oleks teda tõenäoliselt peetud kui mitte hullumeelseks, siis vähemalt kellekski, kellel on kalduvus näha tulevikku arusaamatult mustades värvides. Ometi pakub tänane rahvusvaheline kontekst Euroopa liidu liikmesriikide kohtusüsteemidele ja õigusriiklusele tõsiseid väljakutseid.

MAARJA HINDOALLA: Kohtumised terve mõistuse varjupoolel

Benoît Jacquot’ mängufilmi «Eva» tumedatest allhoovustest räägivad näitlejad Isabelle Huppert ja Gaspard Ulliel.