Jelena Skulskaja: ballett – kas kurttummade keel?

Balletti nimetatakse nüüdisajal plastiliseks väljenduskunstiks. Mulle tundub see mõiste üsna sisutühi, justkui käiks jutt kurttummade keelest. Kurttummade keel, žestide, miimika keel, pingestatud keha eneseväljendus, käte kirglik liigutamine annab tõepoolest edasi kogu helist ilma jäänud inimese tundespektrit. Aga see on sunnitud vaikimine, mis otsib endale alternatiivi.