Peeter Langovits: Mainekas plaadifirma ECM jõudis Eestisse

Suurepärase klassika ja džässi tundjana oli Eicher ka enamiku firma poolt väljaantud plaadi produtsendiks ning küsimusele, kuidas ta salvestamiseks sobiva materjali valib, vastas ta lihtsalt: «Minu ainus kriteerium on meeldimine. Kui leian muusika, mis meeldib ja tundub huvitav, siis seda ka plaadistan – heliloojast, kohast ja žanrist sõltumata.»

1969. aastal loodud Saksamaa plaadifirma ECM (Edition of Contemporary Music) on aastatega maailmas kanda kinnitanud kõrgete nõuetega nii muusikavalikule kui ka salvestusele ning toonud laserplaatidel suure publiku ette palju omanäolist muusikat ja artiste. Nüüdisheliloojate uuema loomingu tutvustamiseks lõi firma plaadisarja ECM New Series, milles plaadistati Veljo Tormise «Unustatud rahvad» EFK ning Arvo Pärdi «Te Deum» EFK ja TKO esituses. Mõlemal plaadil dirigeeris Tõnu Kaljuste. «Te Deumi» saatis suur menu ja plaat kandideeris Grammy’le.