EKI keelekool: eestlase ausõna

Keeleinimeste käest küsitakse tihti, kas ja kuidas üks või teine sõna või selle tähendus on markeeritud. Kas «põder» põhjanaabri kohta öelda on halvustav? Kas siis, kui nõnda soomlasele endale öelda, on see halvustavam kui meil omavahel kõneldes? Kas öelda inimesele «paks» on halvustav? Kas see tähendab, et sõna «paks» tüseduse tähenduses ongi halvustav? Sellistele küsimustele on raske vastata ja raskem veel on need vastused sõnaraamatusse kirja panna. Mitte sellepärast, et ei söandaks otsustada või käsi ei tahaks mõnd sõna kirjutada, vaid häda – mis tegelikult pole mingi häda – on selles, et olukordi, kus keelt kasutame, on mustmiljon ja iga sõnakasutuse juhis, mida võetakse (keelava) reeglina, ahendab keelekasutuse võimalusi. Jah, on sõnu, mida «viisakad inimesed» ei kasuta – vulgarismid –, ja nende vastavalt märgendamine sõnaraamatus on teatavate reservatsioonidega võimalik. Tunduvalt keerulisem on osutada, kuidas keeleliste vahenditega halvustatakse, sõimatakse või solvatakse. Selleks pole ju õigupoolest mingit spetsiifilist sõnavara vaja. Sõnaraamatutes on märgendiga «halvustav» üritatud näidata, et ühe või teise sõna kasutamine võib pahameelt põhjustada: kui nimetad kedagi oinaks, tiblaks või tuhvlialuseks, riskid suure tõenäosusega sellega, et solvutakse. Samas on selliseid sõnu võimalik kasutada ka humoorikalt, (enese)irooniliselt, naljatlevalt ja stiilimärgend sõnaraamatus ei taha ega tohigi olla ettekirjutuseks. Paraku suhtuvad keelekasutajad stiiliosutustesse tihtilugu samasuguse sirgjoonelisusega kui ortograafiareeglitesse. Aga ei pruugiks. (Kõrvale jätan siinkohal sõnaraamatud, mis on mõeldud võõrkeelsele kasutajale, nende vajadused on mõnevõrra teised.)