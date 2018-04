Priit Sibul Rail Balticust: kuigi parlament on oma otsuse teinud, ei tähenda see, et teema laualt maas oleks

Suurte projektide ja investeeringute menetlemine nõuab nii aega kui arutelusid ning erinevad osapooled peavad selleks valmis olema. Kui ühelt poolt räägitakse pidevalt avaliku diskussiooni vajalikkusest, siis aeg-ajalt jääb mulje, et seda päris kõige puhul siiski vajalikuks ei peeta. Minu hinnangul on argumenteeritud diskussiooni meil liiga vähe. Ning kui arutelusse lisandub kaalukaid argumente, siis see ainult rikastab arutelu.

Kuigi parlament on oma otsuse teinud, ei tähenda see sugugi, et teema laualt maas oleks. Rail Balticu teema on pidevalt seires ka eelarve menetluse protsessis.

Mul on hea meel, et kultuuriinimeste hääl on Eesti ühiskonnaellu tagasi tulemas. Kui 1990ndate alguses poleks nende häält kõlanud, oleks Eesti kohalike väikeste oligarhide kontrolli all olev postsotsialistlik riigike. Ka Rail Balticu projekti tasuks vaadata seda meeles pidades.