Andrei Kuzitškin: Eesti vajab patriootlikku kasvatust sõltumata keelest ja rahvusest

Need, kes kõnelevad võimaliku sõja korral hõlpsast võidust Eesti üle, on mõnevõrra elust maha jäänud.

Nüüdisaegne sõda algab rakettide ja õhuväe löögiga, millele järgneb diversiooni- ja luuresalkade dessant ning strateegiliste objektide hõivamine piiritsoonis.

Alles lõppjärgus tuleb ulatuslik maismaaoperatsioon kõigi oma tankide, jalaväe lahingumasinate, soomustransportööride ja igasuguse muu liikuva tehnikaga.

Igal etapil on vaenlane võimalik peatada minimaalse elavjõu, aga jõulise tehnilise ülekaalu varal.

Nii on Eestil kui tehnoloogiliselt eesrindlikul riigil võimalik edukalt vastu seista toore jõu poolest üle vaenlasele, kelle supertank Armata kipub Punasel väljakul välja surema, animatsiooniraketid on aga üle võetud paarikümne aasta tagustest ulmefilmidest.

Vaenlast ei tasu alahinnata, aga ülehinnata ei ole teda ka mõtet.

Loomulikult ei suuda ma isegi kõige kohutavamas unenäos ette kujutada Eesti ja Venemaa sõda.

Aga kui see sõjaline konflikt peaks teoks saama, siis olen täiesti kindel, et see ei juhtu Eesti süül. Mis tähendab, et Eesti peab ennast kaitsma.

Kenasti vastas küsimusele, kui kaugele võib Eesti sõjavägi taanduda, enne kui suudab peatada Venemaa vägede pealetungi, kindralmajor Indrek Sirel:

«Aga miks me peaksime taganema? Me kaitseme oma piiri ja oma kodumaad kõigi jõudude ja vahenditega. Ja need on meil olemas!»

See ongi kõige võimsam relv – valmisolek kaitsta kodumaad. See on iga riigi tõelise patrioodi püha kohus. Niisiis, Eesti vajab patriootlikku kasvatust sõltumata keelest ja rahvusest. Eesti tulevaste kodanike isamaaline kasvatus peab käima nii eesti kui ka veel intensiivsemalt vene koolides. Küllap selles peitubki Eesti peamine sõjasaladus.

Autor tänab kutse eest osaleda artiklis mainitud haridusprogrammis kursuste juhatajat Madis Mikkot ja organisaatoreid Grigori Senkivi ja Dmitri Teperikut.

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane