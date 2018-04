Erki Savisaar: ei ole põhjust Rail Balticu riikidevahelist lepingut tühistada

Keskerakond oli üks esimesi Eesti erakondi, kes avaldas Rail Balticu projektile toetust. Juba 2005. aastal vastu võetud Keskerakonna põhikirjas on öeldud, et erakond toetab mõtet alustada eeltöid Euroopa rööpmelaiusega lõunasuunalise kiirraudtee Rail Baltica rajamiseks.

Ka lähemal ajal oleme antud raudteele toetust avaldanud – nimelt oli vastavasisuline punkt ka 2015. aasta valimisplatvormis. Meie hinnangul väärib Eesti kiiret ja mitmeid võimalusi pakkuvat raudteeühendust Euroopaga. Seni on Eestile Euroopa Liidu poolt kinnitatud, et antud projekt on ka nende jaoks prioriteetne ning projekt saab Liidu poolt suurel määral toetatud.