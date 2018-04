Artur Talvik Rail Balticust: Vabaerakond pooldab innovatsiooni, aga see peab olema meie loodust säästev ega tohi Eestit vaesusesse tõugata

Vahepealsel ajal on tõestatud, et Rail Balticu sotsiaal-majanduslikus tasuvusuuringus on kasutatud valeandmeid. Samuti on halvemaks läinud finantseerimisolukord. Brexiti tulemusel lahkub Euroopa liidust üks oluline netomaksja, mis tähendab, et lubatud 80/20 rahastamisskeemist võime ainult unistada.