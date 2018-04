Kalvi Kõva: sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et Eesti tervikuna võidab Rail Balticust

Arutelude tulemusena jäi peale seisukoht, et selle projekti plussid kaaluvad üles miinused ja et meie inimesed, meie majandus, Eesti tervikuna võidab Rail Balticust ja sellest, et me saame lõpuks korraliku ühenduse Euroopaga. Kolm Balti riiki on sõlminud Rail Balticu osas koostöömemorandumi, projekt on pälvinud ka riigikogu heakskiidu.