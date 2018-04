Martin Helme: Rail Balticu vastane kiri ei kõiguta praeguste otsustajate meelt, loodetavasti muudab aga valijate meelt

Rail Baltic on sedavõrd kahjulik projekt nii eelarve mõttes, majanduslikult kui keskkonnaalaselt, et sõltumata sellest, kui palju on juba kulutatud või ehitatud, tuleb ta peatada igal juhul. Meile on täiesti selge, et mitte mingil moel ei hakka see raudtee tööle nii, nagu seda meile on reklaamitud. Küsimus on ainult selles, kui palju meie kõigi raha jõutakse hävitada enne, kui asi ebaõnnestunuks tunnistatakse. Meie paneme projekti seisma päevapealt, kui võimule saame.