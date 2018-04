Postimees 1991. aastal: kuningas tuleb

Kuju üle vaadanud kunstiajaloolane Kaur Alttoa ütleb, et see on pakutud võimalustest kõige ausam ja mõistlikum. Fotode järgi vana kuju taastada on keeruline ja kulukas. Ajaloolane Margus Laidre tõestas: legend sellest, et Göteborgis seisev kuningas on Tartus olnu teisik, ei vasta tõele. Lisaks on Göteborgi kuju üle kolme meetri kõrge. See ei sobi päris kindlasti TÜ taha intiimsele platsile. Siis peaks ka TÜ peahoone olema kolm korda suurem.