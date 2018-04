Juhtkiri: riigimehelikkuse asemel puhas politikaanlus

Ossinovski põhjendab sammu avalikkusele sooviga keskenduda erakonna juhtimisele seoses eelseisvate riigikogu valimistega – et üksikküsimuste asemel tegeleda suure pildiga. Just vähest suutlikkust SDE üldisi väärtusi ühiskonnale põhjendada peab ta erakonna madala reitingu põhjuseks.

Toona põhjendas ta Postimehele muutuste vajadust sellega, et erakonna esimees peab ilmtingimata olema valitsuses tagamaks koostöö sujumise osaliste vahel ning kokkulepete elluviimise. Samas intervjuus rõhutas Ossinovski, et nimelt tervise- ja tööministri portfell on sotsidele ülioluline «poliitilise fookuse mõttes». Nüüd on fookusest saanud ühtäkki üksikküsimuste lahendamine.