Taavi Minnik: vene ja eesti koolid tuleb ühendada

Olen võõristusega vaadanud, kuidas Keskerakonna venekeelsed poliitikud ja nendele lähedal seisvad, kuid justkui parteitud arvamusliidrid üritavad kogu maailmale tõestada, nagu oleksid venelased midagi eksterritoriaalset, nii et oma elukohariigi seadusi nad järgima ei pea, kui need neile ei meeldi.

Eestis ei ole mitte keegi mitte kunagi keelanud ega keela ka tulevikus ära vene keelt. Selles võib rääkida, kirjutada, suhelda, vaadata ükskõik milliseid telekanaleid ja kuulata ükskõik milliseid raadiojaamu. See pole kellegi teise asi. Kuid tuleks igaveseks aru saada, et Eesti riigikeel on eesti keel. Ja iga Eesti elanik, kui kõrvale jätta vanurid, peab oskama oma riigi keelt vähemalt miinimumtasemel. Nõukogude Liidu lagunemisest on möödas juba 27 aastat ning omandada minimaalsed teadmised eesti keelest pole mitte ainult kodanikukohus, vaid normaalne ja inimlik suhtumine oma riiki, kus elatakse ja nagu ise sageli rõhutakse, sündinud ollakse. Seda enam – sündisid Eestis, pead oskama riigikeelt. Aega õppimiseks on olnud ju piisavalt.

Mis puudutab vene koole, siis pole kuritegu, kui keegi tahab, et vene koolis õpetataks vene keeles. Pigem on see rumalus, kui lastele õpetatakse eesti keelt teise keelena. Nõnda kasvab Eestis peale järjekordne põlvkond mittekodanikke. Eesti ja vene koolid tuleb ühendada nii, et õppetöö toimuks eesti keeles, kuid kes soovivad tõsiselt õppida vene keeles, neile tuleb seda võimaldada. Praegune olukord ei vasta ei elu ega ajaloo loogikale. Mingit naasmist Nõukogude Liitu või Vene impeeriumi ei tule.

Keegi ei suru Eestis vene kultuuri alla. Ma olen kindel, et on võimalik leida kompromiss koos eksisteerimiseks. Kuid on võimatu sulgeda silmi selle ees, et Moskva korraldab oma kohalike sabarakkude abil vastupanu võimudele.