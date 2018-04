Andrus Karnau: Eesti energiasäästulõksus – hea elu või roheline majandus

Energiasäästunõuded ajavad vihale. Vanasti maksis elektripirn mõni sent, nüüd mitu eurot. Kas uus ja palju kallim toode annab ikka oma eluaja jooksul nii palju säästu, et kokkuvõttes oleks see odavam kui vana hea hõõglamp, milles kulunud energiast muundus suur osa soojuseks?

Biobensiini ja -diisli kohustuslik müüki tulek tõstab veelgi autokütuse hinda, mis juba praegu on kerinud end aktsiisi tõttu ennenägematult kõrgele. Pluss veel see, et vanade autode mootorid ei pruugi õlikultuurist pressitud toodet üle elada. Uue auto ostmine tähendab jällegi väljaminekut. Taavi Rõivas soovitas 2015 rahval endale säästlikumad autod osta. See oli üks põhjus, miks ta enam peaminister ei ole. Rõivas ei saanud aru, et rahval ei ole moodsate autode jaoks raha.