Imre Sooäär: kõigepealt vajab reformi Reformierakond ise

Meid on meedias küll ülbeteks, küll arrogantseteks või peenhäälestajateks sõimatud. Kindlasti oleme teinud ka vigu, sest keegi pole ilmeksimatu. Aga valija ootab meilt täna mitte vana olukorra juurde tagasipöördumist, vaid uut visiooni ja väärikust selle elluviimisel. Liimist lahti meeskonnad ei kesta ega võida. Peame endilt küsima, mida tegime valesti ning sellest õppima. Küllap tuleb meile pikas perspektiivis ka opositsioonipingil istumine kasuks, aga nüüd tuleb meil ennast erakonnana tõsiselt kokku võtta ja ühtseks meeskonnaks koonduda, et ennast tõestada. Vastasel korral istume varumeeste pingil veel kaua.

Reformierakonda on raputanud mudamaadlus ja musta pesu meedias pesemine. Usun, et eesti inimesed on sellest juba ammu tüdinud. Aeg oleks käituda riigi kõrgeima toetusega erakonnale vääriliselt, et poleks piinlik rahvale silma vaadata, kui küsitakse, et mis teil seal küll toimub.