Peet Kask: mis kaitseks Euroopa demokraatiat?

Hea uudis on see, et Eesti on Ida-Euroopa regioonis (kelle seas on ka üksteist Euroopa Liidu liikmesriiki) alates aastast 2016 esikohal. Aastal 2006 olime veel kolmandad, nüüd aga oleme ette saanud Tšehhi Vabariigist ja Sloveeniast. Seejuures Eesti skoor on paranenud tühiselt vähe (7,74-lt 7,79-le, s.o +0,05 punkti); Tšehhi Vabariigi ja Sloveenia indeks on hoopis allapoole kukkunud. Demokraatia kvaliteedi langemine on Ida-Euroopas pigem üldnähtus kui erand. Suurimad langejad on Ungari (–0,89), Poola (–0,63) ja Rumeenia (–0,62), siis tulevad Tšehhi Vabariik (–0,55) ja Sloveenia (–0,46). Kui me just ülearu enesekindlad pole, siis on põhjust küsida, mis haigus see on, kust see alguse saab, kas oleme ka ise riskirühmas ning mida me teha saame, et see meid ei tabaks.