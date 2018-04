Kristi Malmberg: liiga palju palka

Üks värskemaid näiteid on neljapäeval valitsuse kinnitatud pensionireform, mida rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov, ehk mees, kes kahtlemata oskab mõelda ja arvutada, juba reedel kõvasti kritiseeris. Jegorovile tekitas eelkõige pahameelt asjaolu, et tulevikus hakkab pension jälle rohkem sõltuma staažist ja palga osa väheneb. Mis tähendab, et kui staaž tiksub, siis ümbrikupalga saajad ei pea pensioni pärast muretsema.

Muidugi on siin ka vastuargumente. Endiselt on olemas pensioni II sammas, mis on otseselt seotud inimese sissetulekuga, ning kõrgepalgalisemana on lihtsam ise oma pensioniaega kindlustada, kas kogudes III sambasse või eri investeerimisvõimalusi kasutada.

Samas on pensionite sellisel kombel reformimine näide praeguse valitsuse levitatavast mõtteviisist, mille järgmine tulemus on uus trahvisüsteem. Postimehe veebis saab mängida trahvikalkulaatoriga, mida soovitan kõigil katsetama minna. Sellega saab välja arvutada, kui palju iga inimene vastavalt oma palgale hakkab järgmise aasta 1. veebruarist erinevate väärtegude eest trahvi maksma. Nimelt viiakse sellest kuupäevast trahvid vastavusse inimese sissetuleku ja ülalpeetavate arvuga.

Justiitsministeerium ei välista sealjuures, et sissetulekupõhised trahvid laienevad peagi ka teistele väärtegudele. Suurem õiglus, põhjendab sellise süsteemi tekkimist ministeerium.

Ma ei kirjuta seda siin loomulikult roolijoodikute õigustamiseks. Napsise peaga rooli istujaid tulebki täie rauaga karistada. Küsimus on põhimõttes. Miks soodustab valitsus juba mitmenda sammuga põhimõtet, et rohkem palka on kahjulikum?

Lisaks on uus trahviseadus tehtud võrdlemisi laisalt, sest pole viitsitud vaeva näha leidmaks trikki, kuidas sellesse trahvisüsteemi lülitada dividendide saajad. See tähendab, et kui inimene saab oma ettevõttest miinimumpalka, aga võtab igal aastal firmast välja suurt dividenditulu, maksab tema trahvi lähtuvalt ikkagi palgast. Mis omakorda võib panna nii mõnegi nupumehe mõtlema, kuidas endale üks osaühing soetada.