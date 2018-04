Postimees 1938. aastal: Jüri Uluots rahva vaimsest iseseisvusest

Võõraid ideesid ja mõjusid peab kasutama, aga samal ajal on palju suuremal määral tähtis see, et meie neid võõraid mõjusid ja ideesid oskame ümber töötada ja oma arusaamise järgi arendada ühes oma loominguga. On ilmne, et rahvas, kes tahab omal maal vaimseid väärtusi luua, peab olemaslevaid väärtusi aineliselt kasutama. Võõraste mõjude alla sattuvat rahvast ei saa võimeliseks ja väärtuslikuks kultuuriloojaks pidada. Kultuuriline läbikäimine võõrastega peab eeskätt seks olema, et oma kultuuri ja vaimu selle kaudu värskendada ja tugevdada.