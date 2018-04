Kaarel Tarand: luurajate saladused polegi õieti mingid saladused

Või karmim näide üksikisiku tasandil. Kui eeldada, et Venemaa võim tõepoolest on oma ülejooksikutest luurajate hukkamise taga, siis peab leiduma konkreetne inimene, kes on kohtuvälise mõrvakäsu välja andnud ning sundinud mingid teised inimesed seda käsku täitma. Maailmas jääb tasapisi vähemaks riike, kus surmanuhtlust üldse võimalikuks peetakse. Üle saja riigi maailmas, sealhulgas kõik Euroopa riigid peale Valgevene, on surmanuhtlusest loobunud. Peale USA rakendatakse surmanuhtlust seaduslikult põhiliselt riikide vööndis Kesk-Aafrikast Ida-Aasiani.

Üks põhiargumente surmanuhtluse vastu on kohtuvigade kõrval põhimõte, et kedagi ei tohi sundida teiselt inimeselt elu võtma: ei arsti mürgisüsti tegema ega vanglaametnikku elektrilülitile vajutama. Venemaagi on surmanuhtlusest oma territooriumil de facto loobunud juba eelmise sajandi lõpul ja surmanuhtluse võimatust on kinnitanud ka sealne kõrgeim kohus. Tähendab, inimene, kes annab välja ebaseadusliku «tapalitsentsi», mitte ainult ei sunni kedagi kuskil kaugel teise riigi seadust rängalt rikkuma, vaid riskib oma maa seadust rikkudes karmi karistusega, kui tuul peaks pöörama.

Näiteks kirjade järgi ei tohtinud USA agendid aastaid värvata informaatoriteks vaimulikke, kellele jookseb pihisaladuste kujul kätte palju huvipakkuvat informatsiooni, samuti ajakirjanikke.

Kirjanduslik eradetektiiv hakkaks kohe kahtlustama, et asi pole nii, nagu näib, kui kõik kuritöö asitõendid osutavad süüdlasele liiga selgelt. Kõigist veidrustest hoolimata on Venemaa rahvusvahelisel areenil siiski ratsionaalne subjekt. Fanaatiline korduv kättemaks juba kahjutuks tehtud reeturitele on pimeda viha, mitte ratsionaalsuse ilming. Keemiarelva kasutamine Ühendkuningriigis risti vastu oma pikaajalistele huvidele meenutab rohkem äärmuseni traumeeritud koolikiusamise ohvri meeleheitepuhangut kui globaalpoliitika pikamängumehe strateegilise planeerimise avaldust.

Cui bono, küsitakse sellistel puhkudel juba Vana-Rooma aegadest saadik. Venemaa rahvusvaheliselt diskrediteerimisest ja nõrgestamisest huvitatuid võib leida otse tema piiride tagant ja kaugemaltki. Venemaaga leiges sõjas Ukraina või Gruusia luureteenistustele oleks Skripali juhtum oma koletislikkusele vaatamata hiilgav töövõit, kui see oleks nende korraldatud, aga läheks Moskva kraesse. Aga miks mitte ka mõnele mitteriiklikule kuritegelikule grupeeringule, kes Venemaa territooriumi kaudu mastaapset illegaalset äri korraldab ja keda tugevnev riiklik kontroll segab? Väidetavalt paiknesid NSV Liidu ajal keemiarelva (sh Novitšoki) väljatöötamisega seotud asutused Kasahstani ja Usbekistani territooriumil …

Mõlema poole parimad agendid, Anja Amasova ehk «XXX» (Barbara Bach) ning James Bond (Roger Moore) Lewis Gilberti filmis «Spioon kes mind armastas». FOTO: Kaader filmist

Milline spekulatsioon aastakümnete pärast ka tõeks ei osutuks, oma diskrediteeriv mõju luuretegevusele kui sellisele on Skripali juhtumil igal juhul. Üheski vabas ja demokraatlikus riigis ei tohi võimud pääseda vastuseta mööda kodanike küsimustest. Mida meie oma reeturitega teeme? Millised on kirjutatud ja kirjutamata reeglid meie teenistustes? Milline on me luuretöö moraalne põhi? Ja kas me üldse saame soovitud tulemuse oma igapäevase julgeoleku suurendamiseks või kulutame maksumaksja raha hoopis eelmise sajandi romaani- ja filmisüžeede üha uuteks kulukateks läbimängudeks?