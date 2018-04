Kasvatusteadlane Tiiu Kuurme: lapsed on juba mitmel viisil mõista andnud, et nad ei taha elada sellist elu nagu eelnevad põlvkonnad

Kui ühe inimpõlve vältel on maailm muutunud rohkem kui eelneva tuhande aastaga, siis ei saa endiseks jääda ka kasvatus ja kool. Õpetajal tuleb nüüd karta lapsi ja vanemaid, juba kolmandik lapsi kooliklassides olevat erivajadusega ja lapsepsühhiaatrite järjekorrad on kuudepikkused. Neid lapsi kasvatavad inimesed, kes ilmselt ei ole käinud lapsepsühhiaatri juures.

Mis saab tänastest lastest homme – seegi küsimus võiks panna muretsema meie tsivilisatsiooni eluvõimekuse pärast.

Nii-see-kui-teine-ajastu

On teooriaid, mille alusel tekitavad suuri muutusi ühiskonna elus tehnoloogilised leiutised. Näiteks omistatakse Gutenbergile lapsepõlve leiutamine. Tema trükipress tekitas laialdase kirjaoskuse vajaduse, see omakorda rahvakoolide tekke – ning lapsepõlv oligi leiutatud.

Nüüd oleme uues pöörises: tulnud on digimaailm. Suured tehnoloogilised muutused haaravad tsivilisatsiooni kõiki kihistusi kuni inimeste mikromaailma ja siseeluni. On segane, kas nende toimet juhitakse ja kuivõrd on nad juhitavad.

Järjest suurema inimtööga toodetud rikkuste koondumine järjest väiksema isikute ringi kätte paneb mõtlema, kas kõik ongi vaid juhuse hooles. Sest ühiskonnas on alati gruppe, kes on huvitatud teatud elupraktikate jäävusest ja nende kindlustamisest, olgu kasvõi uute tehnoloogiate abil. Need on majandus- ja finantsvõimu esindajad.

Traditsioonid, enesestmõistetavused, väärtused – elamise kindlustunde alused on nihkes. Inimtunnetus ja tema kultuuriline pagas kui hingelis-vaimne varustus pannakse praegu proovile – kas nad peavad vastu?

See, mis jääb, otsib muutustes oma võimalust: inimese õnneigatsus, läheduseigatsus, vajadus väike ilmakodanik inimellu sisse juhatada (kasvatus), ent ka võimuiha, kasumijaht, ellujäämisheitlus, ideoloogiate surve ja suure osa kodanike mõistmine massiks ehk pööbliks. Kas kunagi ongi ajad olnud teistsugused?

Postmodernismi on nimetatud nii-see-kui-teine-ajastuks. Üksteist välistavate vastandite ajajärk – see või teine – on läbi saanud. Nii ei teata nende muutumiste sees enam, kas nutta või naerda, kas on üsna hästi või päris halvasti. Kus tõde, kus vale, kus õige ja ebaõige, kes ülal, kes all. Kas on halb või on mõneti ka päris hea?

Erinevalt eelnevatest aegadest, kus maailma alused olid paigas, leiab praegu just siin võim oma suure võimaluse, täites inimeste ebalusest tekitatud ruumi oma nõudmiste, ähvarduste ja ignorantsusega. Edukalt on õnnestunud kasutada demokraatia loori, et oma julma isekat ilmet varjata.

Võim ei soovi vastutada, ta soovib valitseda nii, et vastutama ei peaks. Ent kasvatuses on vastutuse küsimus olnud läbi aegade peamine: kes mille eest vastutab? Kasvatussuhtes vastutab täiskasvanu. Aga kui enam ei saadagi täiskasvanuks?

Pole inimest, pole probleemi