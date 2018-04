Pressinõukogu: Postimehe veeb rikkus head ajakirjandustava

Artikkel räägib internetiärist, mille üks asutajatest on Deniss Tsõro. Loos on viidatud mehe kriminaalsele minevikule ja juhtumile, mil tema firma jättis täitmata töötukassa tellitud koolitused.

Deniss Tsõro kaebas Pressinõukogule, et artiklis iseloomustatakse teda negatiivses toonis, nimetatakse suliks ja võltsijaks. Kaebaja märkis, et lisaks on artiklis valesti kirjutatud ka tema perekonnanimi. Kaebaja lisas, et artikli eesmärk on luua uue internetiäri kohta negatiivne kuvand. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis esitatakse tema kohta küll tõsiseid süüdistusi, kuid sõna ei anta.