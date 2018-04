Juhtkiri: sisejulgeoleku tume lähitulevik

Kui Nõukogude Liidu lõpuaastatel nähti miilitsat või vabariigi algul politseinikku, siis mõeldi, et ainult see ligi ei tükiks. Kui praeguses Eestis nähakse politseinikku, siis tuntakse end väljaspool ohtu. Taasiseseisvunud Eesti üks arenguid on olnud, et 25 aastaga on nõrga reputatsiooniga Eesti politseist saanud üks enim usaldatud institutsioone. Selle aasta algul usaldas oma riigi politseid näiteks 80 protsenti vastanutest. See on Euroopa Liidu tugev keskmine. Samas on mure sisejulgeoleku tuleviku pärast tõsine. Siseministeeriumi haldusalas on töötajate arv viimastel kümnenditel pidevalt vähenenud. Inimesi on vähe ja raha on vähe. Näiteks politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötajate arv on vähenenud juba kümme aastat järjest.